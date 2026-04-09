Mulino: retención de buques impacta más la carga mundial que el nombre de Panamá

El presidente José Raúl Mulino afirmó este jueves que la retención de buques con bandera panameña en puertos de China es una situación que, más que afectar el nombre de Panamá, incide en el flujo de la carga mundial.

Tras realizar un recorrido por el puerto Balboa, Mulino señaló que desde China salen grandes proporciones de mercancía hacia el resto del mundo y que en alguna medida también perjudica la propia carga china. “Esa carga no es de Panamá”, enfatizó.

El mandatario explicó que los buques retenidos no pertenecen a empresas panameñas, sino a compañías de ranking mundial.

Agregó que la retención de buques con bandera panameña es un tema técnico que el Gobierno analiza “con mucho cuidado”, y confirmó que han transmitido las preocupaciones a las autoridades diplomáticas chinas.

El jefe del Ejecutivo desconoce cómo va a terminar esta situación; sin embargo, espera y confía en que el escalamiento de este tipo de acciones vaya disminuyendo en positivo.

Además, expresó que Panamá no quiere tener un problema con China, pero tampoco van a permitir que este tipo de acciones se prolonguen indefinidamente.

En cuanto a las cifras de buques retenidos, el presidente sostuvo que el director de la Marina Mercante está en Japón evaluando la validez de estas detenciones.

El presidente también descartó que se trate de retaliaciones políticas y planteó la posibilidad de que las autoridades chinas quieran intensificar la revisión de los buques en materia de seguridad marítima.

Explicó que este es un procedimiento que se utiliza en todos los puertos del mundo y las naves con bandera panameña tienen que cumplir estándares de seguridad tanto a bordo, manejo de crisis, pasajeros, carga y gente de mar.

Mulino manifestó su confianza en que esta situación logre desescalar y vuelva a una normalidad en el ámbito político. Espera que este problema se resuelva y confía en que sea favorable para Panamá en los tribunales arbitrales en Nueva York, Estados Unidos.