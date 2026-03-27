Las autoridades lograron la aprehensión de un tercer sospechoso vinculado al homicidio del comerciante de origen indio Amitkumar Vasantbhai, de 43 años, hecho ocurrido el pasado 11 de marzo en una plaza comercial del distrito de Chitré, provincia de Herrera.

La captura se dio mediante una diligencia de allanamiento desarrollada en el sector de Panamá Viejo, en la ciudad de Panamá, en un operativo conjunto entre la Fiscalía de Homicidio y la Policía Nacional.

El aprehendido será puesto a órdenes de un juez de garantías en las próximas horas.

Este nuevo arresto se suma al de un ciudadano de nacionalidad venezolana y un ñanameño, quienes ya fueron llevadod a audiencia, donde el Ministerio Público le imputó el delito de homicidio doloso agravado, ordenándose como medida cautelar la detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con las pesquisas dirigidas por la fiscal de Homicidio de Herrera, Edilma Flores, entre los elementos que vinculan a los implicados figura un vehículo abandonado en Chitré, presuntamente alquilado por uno de los sospechosos.

El Ministerio Público mantiene un plazo de seis meses para continuar recabando pruebas, esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la posible participación de otras personas en este hecho de sangre, que ha generado gran preocupación en la provincia.

El crimen se registró a plena luz del día, en horas [null]de la mañana, en las afueras de un local comercial donde la víctima realizaba diligencias, en presencia de varias personas.