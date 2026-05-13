La representante de los trabajadores municipales destituidos, Daniska Castillo, informó que ya suman 154 demandas admitidas ante el Tribunal Administrativo de la Función Pública.

De ese total, ya existen 45 resoluciones finales que ordenan el pago de prestaciones laborales a exfuncionarios separados hace casi dos años.

Castillo señaló que, pese a existir resoluciones y cheques girados, muchos pagos no han sido entregados a los beneficiarios.

Esta situación fue calificada como una posible retención indebida de cheques, por lo que anunció la decisión de presentar una demanda penal ante el Ministerio Público contra la administración municipal.

Advirtió además que las decisiones emitidas por el Tribunal Administrativo ya fueron avaladas, lo que limitaría los recursos legales del Municipio de Colón y aumentaría la presión para cumplir con los pagos adeudados.

Por su parte, el representante de la Contraloría, Agapito Navarro, aclaró que la institución únicamente verifica y refrenda la documentación y cálculos enviados por el municipio, pero no tiene competencia sobre la ejecución de los pagos.

Indicó además que varios expedientes fueron devueltos por errores aritméticos, falta de sellos presupuestarios e inconsistencias en las planillas.

Durante la reunión, varios ediles expresaron su solidaridad con los extrabajadores municipales y aseguraron que respaldarán las acciones encaminadas a lograr el cumplimiento de los pagos pendientes.

Se intentó obtener una versión de la administración alcaldicia sobre este tema, pero hasta la tarde del miércoles no se había emitido postura oficial de la entidad municipal.