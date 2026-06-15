MIDES inicia desembolso de $4.7 millones en áreas remotas del país

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) activó un operativo especial con 144 puntos de pago para asegurar que más de 22 mil panameños en condición de pobreza y pobreza extrema reciban sus transferencias sociales en las comunidades más apartadas del país.

Durante la madrugada del domingo, más de un centenar de funcionarios, acompañados por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), partieron desde la sede del ministerio para cumplir con la última jornada del segundo pago de 2026 de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC). La ministra Beatriz Carles encabezó la salida y reiteró el compromiso de llegar hasta las zonas más remotas.

Despliegue logístico por aire, mar y tierra

En este operativo, los pagos se realizarán entre el 15 y el 19 de junio a través de 20 rutas y 144 puntos de pago, distribuidos en 78 rutas acuáticas, 32 aéreas y 34 terrestres. Con ello, se busca garantizar que la ayuda llegue a comunidades de difícil acceso en provincias como Colón, Darién y Veraguas, así como en las comarcas Emberá-Wounaan, Guna Yala y Ngäbe-Buglé.

De acuerdo con el MIDES, un total de 22,105 beneficiarios recibirán $4,727,850.00 en transferencias, recursos que representan un respaldo directo para mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables.

Alianzas por la seguridad alimentaria

Además, el ministerio coordina con el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) la realización de ferias de alimentos en comunidades como Llano Ñopo y Hato Ratón. Estas iniciativas buscan complementar las transferencias monetarias con productos de la canasta básica a precios accesibles, fortaleciendo la seguridad alimentaria en regiones apartadas.

Cabe señalar que este pago en efectivo se suma al desembolso realizado del 1 al 12 de junio mediante la Tarjeta Clave Social, en el que 163,686 beneficiarios recibieron B/. 49,300,830.00 a través de cajeros automáticos y comercios autorizados.

Asimismo, durante este segundo pago del año se incorporaron 3,705 nuevos beneficiarios en ambas modalidades, ampliando la cobertura de los programas sociales en todo el país. Con ello, la actual administración suma 11,423 panameños integrados a los PTMC en sus primeros 23 meses de gestión.

“Estos operativos permiten acercar el Estado a las comunidades más apartadas y garantizar que las familias beneficiarias continúen recibiendo el respaldo necesario para mejorar su calidad de vida”, subrayó la ministra Carles.

Finalmente, el MIDES reiteró la importancia de que los beneficiarios hagan un uso responsable de los recursos, destinándolos prioritariamente a la compra de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad. Con estas acciones, el Gobierno busca romper el ciclo de la pobreza, fortalecer el capital humano y brindar protección social a quienes más lo necesitan.