Iván Sabiel Martínez, de 21 años, falleció la tarde de este domingo luego de ser atacado por dos pistoleros que llegaron a su casa en la comunidad de La Verbena, corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón, y le hicieron varios disparos que lo llevaron al hospital en condición grave.

A eso de las 2:30 p.m., fue confirmado su deceso en el nosocomio, resultado de los cuatro disparos que alcanzron su anatomía en el tórax y dos en el brazo izquierdo.

Lo que inició como un atentado culminó en un delito contra la vida e integridad personal (homicidio).

El hecho se dio en el área conocida como el Hueco de La Verbena, donde se escucharon los disparos que alcanzaron al joven, por lo que fue trasladado en un auto particular hacia el hospital, donde finalmente falleció.

Se sospecha que los atacantes serían dos menores de edad, quienes llegaron a la vivienda donde estaba la víctima, le realizaron varias detonaciones y luego huyeron de la escena del crimen.

En lo que va del año unas 17 personas han perdido la vida por causa de la violencia que azota a la Costa Atlántica.