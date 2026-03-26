CSS recibe nuevos lotes de medicamentos de alta demanda

Nuevos lotes de medicamentos destinados a enfermedades crónicas y otros padecimientos llegaron este jueves al país como parte de las acciones implementadas para garantizar un abastecimiento óptimo en sus instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS).

Entre los medicamentos recibidos de alta demanda se encuentran amlodipina 5 mg, irbesartán 300 mg, hierro en ampollas y ácido hialurónico.

Según la CSS, los desabastecimientos puntuales se debieron a incumplimientos de proveedores.

Ante ello, la CSS ha activado mecanismos de respuesta inmediata, incluyendo compras de emergencia, nuevas licitaciones y la búsqueda de proveedores alternos.

Como parte de las medidas estructurales para garantizar la sostenibilidad del abastecimiento, la institución ha adjudicado 282 renglones de medicamentos por aproximadamente 77.9 millones de dólares, así como 47 renglones de medicamentos biológicos por un monto de 72.6 millones de dólares.

Además, se mantiene en evaluación una nueva licitación para medicamentos antirretrovirales y otros productos estratégicos.

También avanza la implementación del decreto que permite compras conjuntas entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la CSS para 376 medicamentos, lo que contribuirá a mejorar la disponibilidad y optimizar los procesos de adquisición.