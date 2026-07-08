Diputado Sucre presenta iniciativa de ley para fijar en 10% el límite de descuento al Cepanim

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Javier Sucre, presentó una iniciativa legislativa que busca establecer un tope máximo del 10% al porcentaje de descuento que se le aplica a los jubilados al negociar su Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim).

El parlamentario sustentó que los jubilados y beneficiarios han esperado por muchos años para recibir este beneficio, y no es justo que ahora reciban un porcentaje tan bajo al cambiar el certificado.

Sucre argumentó que el dinero para respaldar el Cepanim ya existe y que, al tratarse de un documento negociable con fondos reservados, su pago no afecta las finanzas de ninguna otra institución del Estado. Por lo que solicitó que se establezca un tope del 10%.

El mes pasado los jubilados protestaron en los predios del Banco Nacional y otros puntos del país expresando su rechazo a los descuentos aplicados al momento de negociar de forma anticipada los pagos del Cepanim.

En aquella ocasión, los manifestantes aseguraron que los intereses y deducciones superaban el 25%, afectando sus ingresos.