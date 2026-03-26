El Ejecutivo promueve un amplio debate de reformas educativas en la Asamblea

Aunque uno de los objetivos del Ejecutivo para este año es crear una nueva ley de educación, el presidente José Raúl Mulino señaló que no pretende que su aprobación sea expedita; su deseo es que la iniciativa sea ampliamente consultada con todos los sectores involucrados cuando llegue a la Asamblea Nacional, como ocurrió con las reformas a la Caja de Seguro Social.

"Yo no tengo apuro en aprobar esa ley de ninguna forma, quiero que sea comentada y consultada, que vaya todo el que quiera hablar a la Asamblea cuando se abra la discusión", subrayó.

Mulino lamentó que la enseñanza oficialista se rija por una ley que proviene de la administración de Enrique Adolfo Jiménez (1945-1948), es decir, hace más de 70 años, acrecentando las diferencias con el sector privado y limitando el acceso de los jóvenes al campo laboral.

Reiteró que, para que dicho proceso sea efectivo, todos los involucrados (docentes, autoridades y sociedad civil) deben colocar a los estudiantes por encima de sus intereses personales, pues solo de esta manera se creará una ley actualizada, moderna e integral que reduzca las brechas en el acceso al conocimiento y nuevas tecnologías.

"Debemos trabajar para que la educación pública se equipare cuanto antes a la privada; solo así tendremos un país más equitativo, no hay de otra", sentenció.

El mandatario dejó claro que no tiene una fecha tope para abordar el tema; no obstante, le gustaría concluirlo antes de fin de año.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, ha reconocido que la creación de una nueva ley educativa no será fácil; sin embargo, espera construir un documento consensuado con los diputados de la Asamblea Nacional que priorice el bienestar de los alumnos y se alinee con las exigencias del siglo XXI.



Las autoridades inauguraron ayer, jueves, la Escuela República de Venezuela que desde hace 9 años esperaba por sus nuevas instalaciones.



La directora del plantel, Iris Amaya, señaló que tanto los estudiantes como los docentes podrán realizar sus actividades de manera cómoda, retomando las clases de laboratorio y educación física en espacios óptimos.



La matrícula de la escuela ha crecido considerablemente en los últimos años, ubicándose en 675 alumnos.



A partir del mes de abril, la escuela abrirá su proceso de inscripción para el año lectivo 2027 desde prekínder hasta sexto año.

Advirtió, en declaraciones anteriores, que los cambios serán profundos y poco complacientes porque no se trata de lo que les conviene a unos y no a otros, sino de lo que necesita el país para asegurar el futuro de las nuevas generaciones.

El Ministerio de Educación (Meduca) y la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional iniciaron procesos de consultas separados con distintos sectores para unificar las propuestas de reformas a la ley No. 47.

El presidente de la Comisión de Educación, Jorge Bloise, indicó que con todos los insumos recabados, tanto en las mesas de trabajo como en los encuentros regionales y encuestas que tienen contemplado realizar, prepararán un informe final para presentarlo al Meduca con la finalidad de construir un documento consensuado.

"Nosotros no queremos dividir los esfuerzos, queremos que la disposición que ha tenido el Ejecutivo sea llevada de la mano de la Comisión de Educación", aclaró en su momento.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

La población sostiene que los cambios al sistema van más allá de las metodologías y planes de estudio; se deben hacer ajustes importantes en la asignación y ejecución presupuestaria, infraestructura y descentralización para que los estudiantes gocen de una educación de calidad.