ETESA confirma estabilidad en la red de transmisión eléctrica tras el sismo de 7.2

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) informó que la red de transmisión eléctrica nacional se mantiene estable y operativa tras el reciente evento sísmico registrado en el territorio panameño.

La entidad confirmó que se garantiza la continuidad del servicio de transmisión de energía a nivel nacional, al tiempo que se activaron los protocolos correspondientes para evaluar la infraestructura clave del país.

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Inspección en el Sistema Interconectado Nacional

Posterior al movimiento telúrico, ETESA dio inicio a un proceso de verificación exhaustiva en todo el Sistema Interconectado Nacional (SIN). El objetivo central de las inspecciones es validar la integridad estructural y operativa de las instalaciones y descartar cualquier incidente o avería asociada al temblor.

Asimismo, la empresa mantiene un monitoreo permanente y comunicación directa con las empresas generadoras y distribuidoras de energía del país. Esta coordinación interinstitucional busca dar seguimiento continuo a las condiciones del sistema para preservar la continuidad y confiabilidad del fluido eléctrico en todas las provincias.