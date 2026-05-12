Gobierno impulsa plan de crédito y educación financiera para servidores públicos

El Gobierno Nacional estableció un plan de acceso a créditos bancarios acompañado de una campaña de educación financiera, mediante un Convenio Marco de Cooperación confirmado entre el Ministerio de la Presidencia, la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA) y la Caja de Ahorros.

Juan Carlos Orillac, Ministro presidencia destacó que esta alianza estratégica busca dignificar la carrera administrativa y brindar acompañamiento permanente a los servidores públicos. Según el funcionario, “el bienestar de nuestros servidores públicos seguirá siendo una prioridad irrenunciable”.

Por otra parte la directora general de la DIGECA, Cheyla Valdés, señaló que el bienestar financiero no es un lujo, sino un pilar que impacta la vida familiar, profesional y emocional.

"Un servidor con estabilidad económica es más productivo, más comprometido y enfocado en servir al país".

Por eso más de 240 mil servidores públicos podrán beneficiarse de esta iniciativa, accediendo a vivienda, educación, emprendimiento y planificación de su futuro.

Por su parte, el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia G, resaltó que la inclusión financiera implica educar y acompañar a las personas en sus proyectos de vida. Según el directivo, esta iniciativa contribuirá a fortalecer la productividad y el compromiso de quienes trabajan por Panamá.

El acuerdo establece una alianza estratégica de cooperación no onerosa que servirá como base para desarrollar programas de orientación, capacitación y acompañamiento, promoviendo una mejor toma de decisiones financieras y una administración responsable de los recursos.

A través de este convenio, las instituciones impulsarán jornadas de educación financiera, los cuales están dirigidos a servidores públicos de carrera administrativa, permanentes o eventuales con al menos dos años de servicio acumulado.

Asimismo, contempla el diseño de iniciativas financieras específicas, el intercambio de información institucional para fortalecer la ejecución de las acciones previstas y la elaboración de materiales informativos sobre los beneficios y condiciones de los productos ofrecidos.

Con este acuerdo, el Ministerio de la Presidencia, la DIGECA y la Caja de Ahorros ratifican su voluntad de potenciar al recurso humano del Estado, facilitando su acceso al sistema financiero, fortaleciendo su estabilidad económica y dotándolo de mejores instrumentos para manejar sus finanzas con responsabilidad.