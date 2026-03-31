Inicia segundo periodo formativo en el Inadeh con nuevos cursos

El Inadeh anunció que ya están abiertas las inscripciones para el segundo periodo formativo del 2026 que inicia progresivamente a partir del 6 de abril y que este año incluye nuevos cursos, adelantó Aubrey Dawkins, Secretario General del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano.

"Para este periodo tenemos nuevos cursos que son el técnico profesional en desarrollo de software, el técnico profesional en atención al cliente en el sector logístico, y el técnico profesional de operación de bodegas", detalló Dawkins en Reporte Estelar por Kw Continente.

"Podemos mencionar que estamos incursionando en el curso de auxiliar de calidad en la industria agroalimentaria", añadió el funcionario.

De acuerdo Dawkins, el primero periodo tuvo una matrícula 40,424 estudiantes, y lo llamó la atención fue que según dijo, el "62.5% fueron mujeres y 37.5% fueron varones".

"Hemos visto que muchas mujeres se están interesando en la formación técnica en equipo pesado, en rubros más técnicos que no se veían mucho", aseguró.

Destacó que los cursos con mayor demanda son el de belleza, idiomas, gastronomía, artesanía y electricidad.

"Estos cursos son punteros en la necesidad o interés de los panameños y extranjeros que han logrado ingresar al programa", precisó.

Los interesados pueden ingresar a la web de la institución, visitar sus redes sociales o acudir personalmente sus diferentes sedes en todo el país.