No acudir al gimnasio puede debilitar a las personas ante el COVID

Los gimnasios siguen sin tener fecha de apertura y esto ha generado reacciones en diferentes círculos, ya que muchas personas que asisten se organizan para ir a estos centros en busca de una vida saludable.

Versión impresa

Según el doctor Víctor Nolasco, especialista en síndrome metabólico, es necesario que las personas mantengan la actividad física, ya sea en un gimnasio (que sería lo ideal), porque si la persona busca estos sitios para ejercitarse, es debido a que posiblemente no tenga los medios en su casa o necesita el espacio específico para hacer los ejercicios.

Agregó que de abrirse los gimnasios es importante que se cumplan las medidas de distanciamiento físico, que se tenga una logística diferente en horarios y asistencia, además de la limpieza de los equipos para evitar los contagios.

Ir a un gimnasio es lo mejor, pero mientras se fija esta fecha, el doctor recomendó hacer actividad física con lo que tengan en casa.

"Si no tengo pesas, puedo usar galones de agua, una mochila puede hacer la misma función que una máquina de hacer sentadillas, hay muchas opciones y muchos consejos que se le puede dar a la persona para que pueda hacer sus ejercicios en casa, y no exponerse, porque puede que no se contagien en el gimnasio, pero sí puede que en el camino, ya que hay muchos lugares donde puede estar el virus", reiteró.

José Aguirre, es instructor personal, y considera que esta apertura puede que no se ha dado por precaución del Gobierno, pero solo se está enfocando en ciertas unidades porque la zona puede ser de alto riesgo o de rápida contaminación, sin embargo, si se lleva un control de la cantidad de personas que asisten, puede abrir como cualquier otra de las empresas que están en ese proceso de reapertura.

"Siento que vamos a aislar esta parte porque se puede propagar más rápido el virus, pero ahora se llevará un control, porque ya no van a entrar 100 personas, además cada persona también tiene que cuidarse", indicó.'



En cuanto a los protocolos sanitarios, a los gimnasios solo entrará el 25% de la ocupación del mismo y el uso de las máquinas también va a ser controlado, ya que todas no van a estar habilitadas.





"El ejercicio es parte de la salud si no se entrena, el sistema inmunológico es débil, tu cuerpo es débil, si te da el virus cómo tu cuerpo pelea", destacó Aguirre.

Cuestionó cómo se puede hablar de no abrir los gimnasios, cuando esto nos va ayudar y nos va a fortalecer.

En su caso personal, mientras está sin poder trabajar en el gimnasio, Aguirre aprovechó para utilizar diversas plataformas para poder entrenar a las personas.

Sin embargo, indicó que de los gimnasios también dependen muchas personas que en estos meses de confinamiento no han tenido qué llevarles a sus familias.

Se acerca el fin de año y están preocupados porque no se ha establecido una fecha para retornar a sus trabajos, agregó.

"Hay mucha gente que tiene 6 meses sin trabajo, esperando que el gimnasio abra para poner algo en la mesa", dijo Aguirre.

El preparador físico agregó que viene el mes de diciembre y muchos de ellos están desanimados.