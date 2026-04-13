Los avances en robótica, inteligencia artificial (IA) y los implantes que preservan el movimiento están ampliando las opciones terapéuticas y permitiendo un tratamiento más personalizado a las personas que buscan atención médica por dolor de espalda y de cuello.

Hay una variedad de patologías de la columna que pueden afectar la movilidad y causar dolor como la hernia discal, estenosis espinal, escoliosis, tumores de la columna y trastornos degenerativos de la columna,

El dolor lumbar, por ejemplo, de acuerdo a investigaciones, es la principal causa de discapacidad en todo el mundo y las personas mayores constituyen una de las poblaciones más vulnerables.

Dr. Ahmad Nassr, cirujano ortopédico de la Clínica Mayo (Rochester, Minnesota), tiene la experticia tratando patologías de la columna y explicó que en su práctica evalúa a los pacientes de forma holística, independientemente de la edad, para determinar si puede beneficiarse de la cirugía de columna en función al objetivo a tratar: reducir el dolor, recuperar la capacidad de trabajar o mejorar su calidad de vida.

Hay afecciones (enfermedad degenerativa del disco, la escoliosis y la estenosis espinal) que se solían tratar con cirugía de función, lo cual reducía el dolor, pero limitaba la flexibilidad de la columna.

Dispositivos como el de reemplazo de TOPS (para tratar nervios comprimidos y la espondilolistesis) y Minimally (para la escoliosis), son alternativas que mantienen un movimiento más natural de la columna vertebral.

Nassr comentó que para procedimientos más complejos la cirugía asistida por robótica, IA, modelos 3D e implantes que preservan el movimiento permiten tratar con mayor precisión y con menor afectación de los músculos de la espalda. Aunado a ello, los avances en anestesia, incluidos los bloqueos nerviosos especializados, también han mejorado el confort posoperatorio y reducido las estancias en el hospital.

"(...) Estas tecnologías están cambiando la forma en que se realizan los procedimientos de columna y pueden favorecer una recuperación más rápida para los pacientes", dijo el galeno.

Para los casos complejos también se pueden crear modelos impresos en 3D de la columna del paciente, incluyendo nervios y vasos sanguíneos, y diseñar implantes de acuerdo a la anatomía del paciente. Además, esta opción permite ensayar el procedimiento antes de la operación y perfeccionar la planificación quirúrgica.

En Clínica Mayo la IA está integrada en múltiples aspectos para la atención de la columna con herramientas que se usan para analizar datos clínicos para orientar decisiones terapéuticas y mejorar la planificación quirúrgica. Y en el área de la investigación, se aplica para evaluar mejor la salud ósea y la osteoporosis en pacientes que podrían necesitar cirugía de columna.