El CACCO celebra el aporte afrodescendiente con la Fiesta Afropanameña 2026

El Centro de Arte y Cultura de Colón del Ministerio de Cultura de Panamá (CACCO) presenta la Fiesta Afropanameña 2026, una programación cultural que durante todo el mes de mayo resaltará la riqueza, identidad y diversidad de la herencia afrodescendiente en Panamá.

La agenda incluye presentaciones artísticas, talleres, encuentros culturales, conversatorios, exposiciones, actividades gastronómicas, muralismo comunitario y música en vivo, convirtiendo al CACCO en un espacio de intercambio cultural y participación ciudadana.

La iniciativa nace desde el propio Centro de Arte y Cultura de Colón como parte de las acciones del Ministerio de Cultura para promover y preservar las tradiciones afropanameñas, integrando a artistas, gestores culturales, organizaciones comunitarias y público en general.

“El Centro de Arte y Cultura de Colón busca seguir siendo un espacio donde la cultura conecte generaciones y fortalezca nuestra identidad. La Fiesta Afropanameña representa una oportunidad para reconocer el aporte de las comunidades afrodescendientes a la historia y cultura de Panamá”, expresó el director del centro, Abel Aronátegui.

Entre las actividades más destacadas se encuentran el Encuentro Nacional de Portadores Afropanameños, la obra Canto a la Negritud, el Open Mic & Jam Afrobeat, la Noche de Calypso, la izada de la bandera panafricana y el Congreso Regional Afrolatino Caribeño de Juventudes 2026.

La mayoría de las actividades serán de entrada libre, ofreciendo al público espacios para el aprendizaje, la convivencia y el reconocimiento de las expresiones culturales afrodescendientes.

El CACCO invita a toda la ciudadanía a participar en esta celebración que destaca la memoria, las tradiciones y el aporte de las comunidades afrodescendientes a la identidad panameña.