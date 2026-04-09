Reportan nueva especie de árbol en Colón: el 'Scottmoria umbonata'

Una nueva especie de árbol ha sido descrita recientemente por los investigadores panameños Juvenal Batista, Ernesto Campos y Juan F. Carrión. La especie se llama Scottmoria umbonata y proviene de los bosques húmedos del Caribe en las laderas de Sierra Llorona, en la provincia de Colón.

Los detalles del trabajo científico se han publicado en la revista "Phytotaxa", en la que se proporciona una descripción detallada del nuevo taxón, se discuten sus afinidades con especies similares y se incluyen ilustraciones botánicas, fotografías de campo, un mapa de distribución y una evaluación de su estado de conservación preliminar.

El nombre "umbonata" hace referencia a que posee un umbo muy desarrollado o una protuberancia central elevada que persiste desde el fruto inmaduro hasta el maduro.

No obstante, coloquialmente los habitantes de las comunidades de Santa Rita y Sierra Llorona llaman a esta especie "Coquito de potrero".

Su nombre popular se vincula al hecho de que es uno de los pocos árboles que sobrevive en potreros, que alguna vez fueron bosques primarios. Además, su madera dura, su poca altura y sus semillas comestibles para el ganado son algunas de las razones por las que no se tala en la zona.

De acuerdo con los investigadores, esta especie está bien distribuida en Sierra Llorona, Quebrada López y Quebrada Harina, cerca de Nueva Providencia, Santa Rita Arriba, provincia de Colón, en la región de la Costa Arriba de los bosques caribeños de Panamá. Además indican que florece de octubre a mayo; se han reportado frutos de febrero a mayo y en noviembre.

Asimismo recalcan que se trata de árboles del sotobosque, de 3 a 10 m de altura, tronco cilíndrico, de 23 a 30 cm de diámetro, sin contrafuertes en la base; copa redondeada; corteza laminada, gris y corteza interna de color crema.



El trabajo científico lo desarrollaron Juvenal Batista, Ernesto Campos y Juan F. Carrión. Los detalles de la importante investigación se han publicado en la revista "Phytotaxa".



De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, cada hallazgo como este no solo suma conocimiento, también refuerza la importancia de conservar nuestros ecosistemas, hogar de especies únicas que no existen en ningún otro lugar del mundo.



El nombre "umbonata" hace referencia a que posee un umbo muy desarrollado o una protuberancia central elevada que persiste desde el fruto inmaduro hasta el maduro.

Con respecto a los bosques de Sierra Llorona, estos forman parte del Corredor Biológico Colón, que conecta varias áreas boscosas de los Parques Nacionales Chagres, Portobelo y Soberanía, así como el Lago Gatún. Dado que este hábitat se enfrenta a la pérdida de bosques por la tala continua y la construcción de carreteras, los investigadores recomiendan que la especie sea evaluada como "En Peligro".

Tampoco hay que olvidar que a pesar de su importancia estratégica, las selvas tropicales de tierras bajas del Caribe de esta región siguen estando poco exploradas.

"Esta falta de conocimiento científico es particularmente alarmante dado que la Sierra Llorona se ve cada vez más amenazada por las actividades humanas", expusieron.

Esta degradación, prosiguen los científicos, impacta gravemente las selvas tropicales maduras donde residen especies de Lecythidaceae de diversos géneros.

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En este sentido, la descripción de esta nueva especie no solo contribuye al conocimiento de la biodiversidad local, sino que también resalta la importancia de conservar la zona de la Sierra Llorona.