Analizan monto de subsidio a transportistas

Las alternativas analizadas por el Gobierno para enfrentar el aumento del combustible incluyen la creación de un subsidio al sector transporte, cuyo requisito principal será que la tarifa a los usuarios se mantenga como hasta la fecha; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, señaló que tras conocer las rutas y consumo de cada una de las unidades, se establecerán los montos en razón de los excedentes generados a raíz de la crisis en Medio Oriente.

La entidad ya cuenta con una plataforma digital para verificar la utilización de estos fondos que serán desembolsados directamente a los transportistas porque no se trata de congelar los precios, sino de cubrir la diferencia del alza, reduciendo el impacto para quienes diariamente utilizan el transporte selectivo y colectivo en toda la república.

No obstante, aclaró que esto dependerá del precio del barril de petróleo y las condiciones económicas del país, pues no se podrá hacer frente a incrementos insostenibles de 200 dólares o más.

"Mi análisis es que no va a llegar a esos niveles y vamos a estar dentro de una banda de precios a la que el país tiene la capacidad financiera de hacerle frente", afirmó.

Agregó que este programa de alivio también incluye a la pesca artesanal, vehículos de carga de mercancía, entre otros, que utiliza motores a base de combustible porque su operación repercute en el precio de los alimentos.

Chapman aseguró que se ha conformado un grupo de trabajo para monitorear la crisis energética global y sus afectaciones a nivel local, empezando con los fertilizantes y enseres, para garantizar a los panameños el menor impacto posible.

Recomendó a los ciudadanos ser prudentes y responsables durante los días de asueto por Semana Santa porque se desconoce hasta cuándo se extenderá la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

"Mi recomendación es que el que puede deje el auto en casa y utilice el transporte público", expresó.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien estuvo a cargo de la reunión con los transportistas, mencionó que, a diferencia de administraciones anteriores en las que se les imponían diversas acciones, lo que se busca es que sean parte de la búsqueda de soluciones a la crisis, entendiendo que se está en un proceso de ordenamiento de las finanzas públicas.

Indicó que los transportistas reconocieron que el excedente de los precios del combustible es lo que les está afectando; por lo tanto, se trabajará sobre ello. Las variaciones que generalmente se presentan en los montos del producto seguirán siendo su responsabilidad.

Sobre la propuesta de implementar el teletrabajo para que haya menor circulación de vehículos, adelantó que, hasta la fecha, no se ha considerado esta medida porque el país no se puede detener.

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Al respecto, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, dijo que no se pueden tomar decisiones a la ligera que con el tiempo afectarían a los ciudadanos; por lo tanto, esta y otras alternativas al incremento del combustible están siendo evaluadas con detenimiento, sin descartar por completo la implementación de teletrabajo en el Gobierno.

Explicó que el país ya cuenta con una normativa que reglamenta esta modalidad, pero hay que tomar en cuenta otros aspectos antes de adoptar estas acciones de manera "irresponsable"; sin embargo, ello no quiere decir que la medida no pueda ser implementada en el sector privado.