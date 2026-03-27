ARAP continúa validando embarcaciones pesqueras en todo el país

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) continúa validando buques palangreros, como parte del avance de las acciones para fortalecer el control y ordenamiento de la actividad pesquera en el país.

Este proceso inició en 2025, con la participación de un equipo técnico que incluye la Dirección General de Inspección, Vigilancia y Control y la Dirección General de Ordenación y Manejo Integral, cuyos directores son Pablo Amarís y Anayka Robles, respectivamente.

Hasta la fecha, la ARAP ha cubierto los puertos Pedregal y Remedios en Chiriquí; Hicaco, Mutis y Vidal en Veraguas; puerto Panamá en Ciudad de Panamá; Mensabé en Los Santos y están por culminar en El Agallito y Boca Parita en Herrera.

La jornada comenzó en la provincia de Chiriquí del 20 al 24 de octubre de 2025, continuó en Veraguas del 2 al 6 de marzo, y actualmente se realiza en Los Santos y Herrera, con el respaldo de las direcciones regionales y del sector pesquero.

Durante esta jornada, la ARAP lleva a cabo la verificación técnica, control y clasificación de las embarcaciones, como parte del proceso de adecuación al Decreto Ejecutivo N.° 13 del 1 de noviembre de 2023, con el objetivo de garantizar que las operaciones se desarrollen conforme a la ley.

Los resultados preliminares del proceso de validación de la flota palangrera sustentan que hay que reclasificar aproximadamente 112 embarcaciones que pasarán de pequeña escala a mediana escala.

El porcentaje de control satelital aumentará con estos traspasos a 66 % en los próximos días.

La acción se enmarca en las medidas impulsadas por la entidad rectora de la pesca y acuicultura en el país, para fortalecer la trazabilidad, monitoreo y fiscalización de la flota pesquera