Panamá
ARAP continúa validando embarcaciones pesqueras en todo el país
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
El proceso inició en la provincia de Chiriquí y actualmente se realiza en aguas de la península de Azuero.
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La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) continúa validando buques palangreros, como parte del avance de las acciones para fortalecer el control y ordenamiento de la actividad pesquera en el país.
Este proceso inició en 2025, con la participación de un equipo técnico que incluye la Dirección General de Inspección, Vigilancia y Control y la Dirección General de Ordenación y Manejo Integral, cuyos directores son Pablo Amarís y Anayka Robles, respectivamente.
Hasta la fecha, la ARAP ha cubierto los puertos Pedregal y Remedios en Chiriquí; Hicaco, Mutis y Vidal en Veraguas; puerto Panamá en Ciudad de Panamá; Mensabé en Los Santos y están por culminar en El Agallito y Boca Parita en Herrera.
La jornada comenzó en la provincia de Chiriquí del 20 al 24 de octubre de 2025, continuó en Veraguas del 2 al 6 de marzo, y actualmente se realiza en Los Santos y Herrera, con el respaldo de las direcciones regionales y del sector pesquero.
Durante esta jornada, la ARAP lleva a cabo la verificación técnica, control y clasificación de las embarcaciones, como parte del proceso de adecuación al Decreto Ejecutivo N.° 13 del 1 de noviembre de 2023, con el objetivo de garantizar que las operaciones se desarrollen conforme a la ley.
Los resultados preliminares del proceso de validación de la flota palangrera sustentan que hay que reclasificar aproximadamente 112 embarcaciones que pasarán de pequeña escala a mediana escala.
El porcentaje de control satelital aumentará con estos traspasos a 66 % en los próximos días.
La acción se enmarca en las medidas impulsadas por la entidad rectora de la pesca y acuicultura en el país, para fortalecer la trazabilidad, monitoreo y fiscalización de la flota pesquera
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