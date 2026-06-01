Canasta navideña del IMA: nuevos productos al mismo costo para los consumidores

La incorporación de nuevos productos a la canasta navideña que oferta el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en sus ferias y tiendas permanentes durante el mes de diciembre no impactará el bolsillo de los consumidores.

El producto, de acuerdo con Nilo Murillo, director de la entidad, se mantendrá en 15 dólares con el propósito de que más familias puedan adquirirlo sin asumir costos adicionales.

"La canasta está sumamente completa; si hablamos de impacto en el pago, no va a tener; el presidente me dijo: se mantienen los 15 dólares", indicó.

Aunque no quiso detallar los enseres que sumarán a la canasta, el Ejecutivo, a través de una nota de prensa, ya adelantó que se trata de aceitunas, mostaza, vegetales en lata, condimentos, entre otros.

Dichos artículos se unirán al inventario tradicional que incluye una pieza de jamón tipo picnic, cinco libras de arroz, maíz pilado, sal, guandú, aceite, lata de piña en rodajas y azúcar.

Sobre la posibilidad de comercializar estas canastas en los supermercados del país, mencionó que la propuesta está siendo analizada junto a los consumidores.

La entidad elaboró una encuesta para que los compradores elijan si prefieren acudir a estos establecimientos o continuar con las naviferias.'



El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) necesita 500 mil piezas de jamón tipo picnic para cubrir la demanda local.



La canasta navideña está compuesta por: cinco libras de arroz, una pieza de jamón tipo picnic, maíz pilado, sal, guandú, aceite, lata de piña en rodajas y azúcar.



15 dólares.



Este año incluirá también aceitunas, mostaza, vegetales en lata, condimentos, entre otros.



Se analiza la posibilidad de que puedan ser comercializadas en supermercados.

"Los consumidores del IMA son los que realmente tienen la última palabra y sabremos si vamos a tomar ese tipo de actividad conforme al apoyo de espacio o vamos a seguir con la naturalidad de las naviferias", aseguró en entrevista a Panamá América.

Los resultados del sondeo se darán a conocer en las próximas semanas; no obstante, aclaró que, de aprobarse, no harán efectivo ningún pago por la venta de la mercancía en estos comercios, una decisión que ya fue comunicada a los representantes de los supermercados.

Agregó que la industria, a diferencia de años anteriores, se ha comprometido a producir las 500 mil piezas de jamones que requiere la entidad para abastecer la demanda de los consumidores; por tanto, no habrá que importar.

Murillo ponderó el trabajo realizado por los porcinocultores este año para cubrir la necesidad de la población, reiterando que en épocas de disparidad lo más importante es actuar con madurez para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

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"Este año, los 500 mil son panameños, ellos garantizaron la entrega y yo les creo; están organizados, no hay duda de que va a ser así", subrayó.

Vigencias expiradas

El IMA, según su director, se ha puesto al día en el pago de vigencias expiradas a los productores desde el 2022.

Los desembolsos pendientes del año en curso guardan relación con incumplimientos de los proveedores en sus paz y salvo, actas de recepción, entre otros requisitos necesarios para la cancelación del servicio.

Además, se han destinado más de 3 millones de dólares al pago de liquidaciones adeudadas desde 2014.