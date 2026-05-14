Registro de sociedades anónimas cae mientras se discute ley de sustancia

Las inscripciones anuales de sociedades anónimas en el país registran una disminución del 38% entre 2018 y 2024, según datos del Registro Público presentados por el Consejo de Servicios Internacionales (Cosip) ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional en medio de la discusión del proyecto de ley No. 641 que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal.

Dichas estadísticas, a juicio de Roberto Troncoso, representante del gremio, demuestran que Panamá está dejando de ser atractivo para algunas jurisdicciones, lo que se traduce en menos plazas de empleo, cuentas bancarias y actividad financiera; por ello, establecer parámetros adecuados de sustancia económica es crucial.

Mencionó que, si bien es cierto que países como Costa Rica, Uruguay y Singapur han logrado salir de listados discriminatorios gracias a normativas similares, en el caso de Panamá, la ley debe considerar un aspecto más amplio, creando un marco comprensible y claro de los conceptos para facilitar su cumplimiento.

"Esta legislación no debe concebirse únicamente como un instrumento cortoplacista para salir de listas internacionales, sino como una herramienta estratégica para fortalecer la relevancia de Panamá como centro financiero y de servicios internacionales a largo plazo", puntualizó.

Al colectivo le preocupa que los principios de la norma estén sujetos a su posterior reglamentación porque esto en la práctica retrasa su implementación; por tanto, sugieren que la misma vele principalmente por los beneficios nacionales, se elimine la discrecionalidad de la autoridad competente, sea el Ministerio de Economía y Finanzas o la Dirección General de Ingresos, y se revise el monto de la sanción para quienes incumplan estas reglas.

Consideran que la tarifa del 15% sobre la renta bruta es confiscatoria y se aleja de los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al respecto, el mandatario José Raúl Mulino, durante su conferencia semanal, pidió a los expertos no relacionar ambos temas, destacando que la futura adhesión de Panamá al organismo internacional no guarda relación con la ley que se discute en el Legislativo.'



La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional culminó ayer, jueves, la etapa de recepción de modificaciones y sugerencias al proyecto de sustancia económica.



A partir de la próxima semana comenzará el análisis de las modificaciones a la normativa del Ejecutivo.



La adhesión de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una meta a mediano y largo plazo.



Formar parte de la OCDE, según el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, elevará la calidad de la educación en el país.

"Son temas distintos, estamos trabajando junto a la Asamblea en ese proyecto de ley para cumplir un objetivo importantísimo y es salir de la última lista que nos hace falta en Europa", dijo.

Dicha integración, aclaró, no le quita al país la facultad de pronunciarse respecto a decisiones que considere incorrectas o poco favorecedoras para el interés nacional.

Formar parte de la OCDE, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, elevará la calidad de la educación en el país en beneficio de las nuevas generaciones, a fin de que estén "debidamente" preparadas para hacer frente a un "mundo altamente cambiante".

Sin embargo, es un objetivo a mediano y largo plazo; no se concretará durante este quinquenio.