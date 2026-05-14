Homicidios siguen aumentando entre cuestionamientos a medidas cautelares

Los homicidios e inseguridad en el país muestran un aumento preocupante para las autoridades y ciudadanos; cifras del Ministerio Público (MP) revelan que, hasta el mes de abril, 193 personas han perdido la vida a causa de este delito, un incremento del 7% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Las víctimas, principalmente masculinas, se encontraban entre los 18 y 24 años y residían en las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste y el distrito de San Miguelito.

El presidente José Raúl Mulino reconoció ayer, jueves, que es muy difícil incidir en el comportamiento de las bandas delincuenciales; no obstante, realizarán los correctivos necesarios para proteger a la ciudadanía.

Los estamentos de seguridad, en las últimas semanas, han identificado al menos a 18 pandilleros violando sus medidas cautelares de casa por cárcel o prohibición de portar armas de fuego.

Dichas infracciones, según el ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego, fueron presentadas ante la Procuraduría General de la Nación y esperan sean elevadas a la Corte Suprema de Justicia, que es la regente de los jueces, con el objetivo de que se evalúen otras medidas para quienes cometen este tipo de delitos.

"Nos preocupa que homicidas y líderes de pandilla tengan medidas cautelares de casa por cárcel o provincia por cárcel", advirtió.

Estas medidas, a juicio de Abrego, incentivan la actividad delictiva, enviando un mensaje equívoco a los pandilleros de que sigan con sus "fechorías".'

165

del total de víctimas por homicidio, hasta el mes de abril, fueron ultimadas con armas de fuego. 18-24

años, rango de edad que registra la mayor cantidad de víctimas por homicidio, según el MP.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, también ha cuestionado las decisiones de los jueces, asegurando que afectan otras tareas de seguridad ciudadana.

Solicitó a los administradores de justicia imponer sanciones acordes al tipo de delito cometido para no perjudicar la labor policial.

La mayoría de las víctimas de homicidio fueron ultimadas con armas de fuego.