Ferrocarril es el proyecto que más conoce la gente

El ferrocarril Panamá-David-Frontera, el proyecto insignia del Gobierno Nacional es, a su vez, el que más reconocen los ciudadanos, de acuerdo con la encuesta de Ipsos para Grupo Epasa.

Al ser consultados sobre qué proyectos gubernamentales reconocen, 56% respondió que el ferrocarril, obra que actualmente se encuentra en la etapa de estudios técnicos y de factibilidad, entre otros.

Después del tren, sigue el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, con 46%, y, luego, el proyecto del Metro de Panamá que, en estos momentos, construye su tercera línea que abarca desde Albrook hasta Ciudad del Futuro, en Arraiján, el cual es conocido por 40% de los encuestados.

Otro proyecto del metro, el teleférico de Panamá y San Miguelito, es conocido por el 33% de los entrevistados y se ubica en la posición número siete entre los que conoce la población.

El ferrocarril es un proyecto que, aunque se adelantó un plan maestro hace unos años, se considera como de este gobierno, debido al impulso que le ha dado, al punto de que creó una secretaría para encargarse de que se haga realidad.

Lo último que se conoce es que para junio se espera que estén listos los estudios preliminares sobre la obra.

Se ha divulgado que tendrá extensión de 475 kilómetros y 14 estaciones que van desde Albrook hasta Paso Canoas, zona limítrofe entre Panamá y Costa Rica, con velocidades de hasta 180 kilómetros por hora.'

475

kilómetros de extensión tendrá el ferrocarril desde la capital del país hasta la frontera con Costa Rica, a la altura de Paso Canoas.

La primera etapa, que iría de Panamá Pacífico hasta Divisa, sería llevada a licitación en 2027.

Sobre el cuarto puente, presenta avance de 35% y cuenta con 25 frentes de trabajo activos.

Recientemente, se firmó una adenda para un acceso moderno en el lado este del puente, por $295 millones, lo que ha elevado su costo a $1,660 millones.

El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, estima que será entregado en diciembre de 2028.

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Otra obra que está prevista sea entregada en 2028 es la tercera línea del metro, otro de los proyectos del Gobierno que más conocen los panameños.

El tramo aéreo presenta un avance importante, mientras que el túnel por debajo del Canal ya se construyó y en los próximos meses deberá continuar las excavaciones hasta llegar a la futura estación de Albrook.

Ya se realizan pruebas con los trenes ligeros.