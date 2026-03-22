Productores de maíz de la provincia de Los Santos expresaron su creciente preocupación ante la falta de pagos correspondientes a la zafra 2024-2025, situación que aseguran está afectando seriamente la sostenibilidad del sector.

A esto se suma el incremento en los costos de producción, impulsado por el alza en combustibles, fertilizantes e insumos agrícolas, lo que agrava aún más el panorama económico para los agricultores.

De acuerdo con los voceros del sector, la deuda acumulada por parte del Estado oscila entre 8 y 10 millones de dólares, sin que hasta la fecha se haya hecho efectivo ningún desembolso relacionado con la ley de compensación o ley de granos.

Esta situación ha generado incertidumbre entre los productores, quienes dependen de estos pagos para cumplir con compromisos financieros adquiridos durante el ciclo agrícola.

Alvin Mendoza, vocero de los productores de maíz, manifestó su preocupación ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, lo que dificulta a los productores poder cumplir con sus obligaciones.

"Estamos en el mes de marzo y todavía no se le ha pagado ningún expediente a estos productores. Hemos hecho solicitudes, pero no hemos recibido ninguna información al respecto”, indicó Mendoza.

Por su parte, José Villarreal, productor de la provincia de Los Santos y presidente de la cadena agroalimentaria de maíz, destacó que la falta de pagos está impactando directamente la operatividad del sector.

“Se nos había informado que a partir del 15 de marzo iniciarían los pagos, pero no se ha dado”, afirmó Villarreal, quien también advirtió sobre las consecuencias del encarecimiento de los insumos y el combustible en plena cosecha.

“Este año hemos trabajado con las uñas. Hay deuda pendiente con bancos y casas comerciales, lo que genera más intereses. Además, el alza del combustible y de los agroquímicos impacta directamente nuestros costos de producción”, explicó.

Ambos representantes coincidieron en que, de no resolverse la situación, podría haber una reducción en la producción nacional de maíz, ya que muchos agricultores no cuentan con los recursos necesarios para sostener la actividad.