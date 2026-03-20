Luego de que el pasado 25 de febrero se anunció la autorización para que los moradores de Llano de Piedra en Macaracas y Las Tablas consumieran el agua que sale por los grifos, este viernes una nueva alerta encendió las alarmas.

Y es que, a través de un comunicado, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció que el agua en estas comunidades no es apta para el consumo humano, dejando sin efecto la certificación emitida cuando se había indicado que el suministro cumplía con los estándares de calidad.

La decisión se sustenta en las más recientes mediciones realizadas por el Idaan, verificadas por el Ministerio de Salud, las cuales evidencian cambios en los parámetros de calidad y la presencia de microorganismos fuera de los niveles permitidos.

Según el comunicado oficial, la población debe hervir el agua entre 3 y 5 minutos antes de consumirla, como medida preventiva.

La medida representa un giro en el proceso que se venía desarrollando tras la contaminación detectada en el río La Villa, fuente de abastecimiento de la región.

Luego de varios meses de trabajos en la planta potabilizadora Rufina Alfaro y en las redes de distribución, se había autorizado nuevamente el consumo del agua; sin embargo, los nuevos resultados obligaron a suspender esta certificación mientras continúan las evaluaciones.

El anuncio causó preocupación entre los moradores de Llano de Piedra y Las Tablas, quienes cuestionaron la variación en los criterios sobre la potabilidad del agua y el impacto en la vida cotidiana.

Residentes manifestaron la necesidad urgente de reubicar los tanques de agua potable en plazas y sitios estratégicos, señalando que varios de estos fueron retirados tras el anuncio anterior que declaraba el agua apta.

Ante esta situación, la población también solicitó a las autoridades reforzar la logística de abastecimiento alterno y mejorar la comunicación oficial para evitar incertidumbre.