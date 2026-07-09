Mulino anuncia la reactivación de las exportaciones bananeras de Chiquita en Bocas del Toro

Tras diez meses de gestión, el Gobierno Nacional concretó la recuperación de la actividad bananera en Bocas del Toro. Con ello, la empresa Chiquita reinicia sus operaciones y se prepara para exportar millones de cajas de banano.

En este contexto, el presidente José Raúl Mulino visitó la Finca 12 acompañado del CEO de Chiquita, Carlos López Flores. También participaron los ministros Julio Moltó y Roberto Linares.

Durante el recorrido se verificó la producción en una plantación de 200 hectáreas. Esta finca forma parte de las 20 áreas que actualmente se encuentran en plena actividad agrícola.

Mulino expresó satisfacción por la apertura de nuevos mercados para el banano panameño. Señaló que este logro es fruto del esfuerzo de miles de trabajadores y de inversiones en tierras fértiles.

Asimismo, destacó que existen 5 mil hectáreas en producción, lo que genera alrededor de 6 mil empleos directos. Este impacto económico beneficia de manera significativa a las familias bocatoreñas.

El mandatario recordó que la crisis pasada debe servir como lección. Según dijo, la meta es garantizar estabilidad para que los productores puedan sostener a sus hogares con ingresos seguros.

Además, mencionó que el acuerdo con Chiquita se consolidó en agosto del año pasado, durante su visita a Brasil. Ese paso permitió mantener la empresa en Panamá y proteger miles de empleos.

Por otro lado, Mulino anunció el inicio del programa Mi Primer Empleo Rural. Con esta iniciativa, los jóvenes de la provincia tendrán oportunidades laborales remuneradas y experiencia en el sector agrícola.