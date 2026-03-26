La construcción del nuevo puente vehicular sobre el río Perequeté, en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, tendrá un costo aproximado de 850,000 dólares, según los cálculos del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

No obstante, aún no se ha anunciado una fecha probable para el inicio de los trabajos de construcción.

Mientras ello sucede, los transportistas de diversas rutas que viajan hacia los corregimientos montañosos de Capira y que transitaban por este puente se han visto obligados a tomar una ruta alterna, en mal estado.

Alex De León, transportista de la ruta Cacao-La Chorrera, indicó que, con la nueva ruta, los pasajeros deben esperar el transporte bajo el sol y la lluvia.

Tan solo en la ruta de Cacao, unos 20 vehículos utilizaban el puente colapsado.

Tiburcio Rodríguez, quien viaja a diario desde el corregimiento de Ollas Arriba a La Chorrera para realizar compras, asegura que por años advirtieron al MOP sobre el mal estado de las estructuras del viejo puente, aunque prefirieron esperar a que se cayera.

El nuevo puente tendrá una calzada de 8.70 metros, compuesta por dos carriles vehiculares de 3.35 metros, barandales de concreto vehicular de 0.40 metros y una acera peatonal de 1.20 metros separada del tráfico.

La nueva estructura estará cimentada con pilotes de concreto reforzado vaciado en sitio, construcción de apoyos de concreto reforzado, construcción e instalación de vigas de concreto postensado; además, se instalarán apoyos de neopreno y juntas de dilatación.

El nuevo puente contará con la construcción de barandales de concreto tipo New Jersey para seguridad vehicular y barandales metálicos para peatones.