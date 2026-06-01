Comienza la temporada de huracanes: alerta hasta noviembre

La temporada de huracanes en el Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México comenzó oficialmente y se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre. Durante este período se espera la formación de ciclones que, aunque rara vez ingresan directamente al territorio panameño, suelen generar impactos indirectos.

Estos fenómenos atmosféricos provocan lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos de tierra, marejadas y tormentas que afectan la vida cotidiana y la infraestructura de la región. Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales y seguir las medidas de prevención.

Cada año, el Comité de Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial publica una lista de nombres previamente consensuada por los servicios meteorológicos internacionales. Los ciclones se nombran en orden alfabético y alternando entre formas masculinas y femeninas, lo que facilita su identificación y seguimiento.

Por otro lado, cuando se presenta el fenómeno de El Niño, este tiende a aumentar paulatinamente los vientos superiores de la atmósfera, lo que impide el desarrollo completo de las tormentas tropicales. Sin embargo, esto no elimina el riesgo de lluvias severas en el país.

En caso de que un huracán cause consecuencias catastróficas, su nombre se retira de manera permanente de la lista para preservar la memoria de los eventos más devastadores y evitar confusiones futuras.

Para esta temporada de 2026, los nombres asignados son: Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nan, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

Aunque Panamá no suele recibir el impacto directo de los huracanes, las lluvias asociadas a estos sistemas colaterales pueden generar emergencias locales. Por ello, los expertos insisten en la importancia de la prevención comunitaria, vigilar los boletines oficiales y evitar difundir información no confirmada que pueda generar alarma innecesaria.