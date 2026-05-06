Compartirán conocimientos en el segundo Contecs

Por segundo año consecutivo se realizará el Congreso de Tecnología de las Ciencias Computacionales (Contecs), organizado por los estudiantes de la Facultad Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá.

"Este evento surge para dar a conocer a los estudiantes que existe algo más que la carrera. Que no se queden solo con la teoría y salgan a conocer lo que se está haciendo en las empresas", señaló Jesús de Gracia, coordinador de la actividad.

El congreso se realizará los días 24 y 25 de octubre en la facultad, como parte del congreso general de la universidad que reúne a todas las facultades de ingeniería. El evento estará abierto a estudiantes y al público en general, con un horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Los asistentes recibirán un kit inicial que incluye cuaderno, bolígrafos, afiches y otros artículos. Durante el congreso, se presentarán conferencias y talleres sobre las últimas tendencias tecnológicas, incluyendo inteligencia artificial y agentes inteligentes.

El Congreso promete ser una oportunidad para que estudiantes y público en general conozcan de cerca los avances que se están dando en la industria y la investigación tecnológica en Panamá.