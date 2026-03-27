Chequeos médicos, vacunación y múltiples servicios de salud estarán al alcance de la población este sábado 28 de marzo, en una nueva jornada del programa CSS en Tu Comunidad que desarrolla la Caja de Seguro Social (CSS) en varias provincias del país.

La actividad, que inicia a las 8:00 a.m. y culmina a la 1:00 p.m., se estará desarrollando de manera simultánea en las provincias de Panamá Oeste, Bocas del Toro, Los Santos, Herrera, Coclé y el área este de Panamá.

Durante esta jornada se brindará toma de presión arterial, vacunación, pruebas de glicemia, medicina general, charlas de nutrición, orientación en odontología, fonoaudiología, fisioterapia y pruebas de VIH.

También se brindarán servicios administrativos como afiliación, verificación de cuotas.

“En estas ferias todas las personas pueden ir a adquirir los servicios que ofrecemos, y no importa que tengan seguro o no, lo importante es que conozcan cómo se encuentra su condición de salud”, dijo Hiram Martín, subdirector nacional de Atención Primaria en Salud de la CSS.

Mencionó que la mayoría de los pacientes captados en estas ferias, por ejemplo, niños que van por un servicio son derivados al programa de Estimulación Temprana, Pediatría y Materno Infantil.

La población adulta que va por temas de presión arterial, se les brinda orientación y son referidos para una cita médica para un mayor control de su salud.

La CSS cumplirá 85 años, el próximo martes, 31 de marzo.

