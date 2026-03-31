Dengue en Panamá: 1,523 casos acumulados y 5 defunciones

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica No. 10, correspondiente del 8 al 14 de marzo de 2026, se han registrado 1,523 casos acumulados de dengue a nivel nacional, por lo que reiteran el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y eliminación de criaderos del mosquito transmisor de esta enfermedad.

De esa cifra, 1,336 casos son sin signos de alarma, mientras que 178 presentan signos de alarma y se reporta 9 casos de dengue grave.

El informe detalló que la Región Metropolitana encabeza la lista con 385 casos; seguido por Colón con 205 casos; Bocas del Toro 148 casos; San Miguelito con 158 casos; Panamá Oeste con 148 casos; y Panamá Este con 126 casos; Herrera con 90 casos; Panamá Norte 76 casos; Chiriquí con 68 casos; Los Santos reporta 42 casos; Veraguas con 28 casos; Coclé 20 casos; Darién 12 casos; mientras que la comarca Kuna Yala 12; y Ngäbe-Buglé 5 casos.

Hospitalizaciones y defunciones

El informe detalla que se presentan un total de 184 hospitalizados, y se registra un acumulado de 5 defunciones correspondientes a las regiones de Bocas del Toro con 3, Coclé con 1 y Los Santos 1

Tasa de incidencia nacional

La tasa de incidencia es de 32.3 casos por 100 mil habitantes.

Casos por corregimientos

Los corregimientos con más casos hasta esta semana son Tocumen (75 casos), 24 de Diciembre (71 casos), Las Garzas (54 casos) todas en la región Metropolitana, Belisario Frías (57 casos) en San Miguelito y Pacora (41 casos) en Panamá Este.

Las tasas de incidencia demuestran esta semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años con una tasa de 42.1 casos por 100 000 habitantes

El Ministerio de Salud insiste en la importancia de la participación ciudadana para la eliminación de todos los criaderos del mosquito, tanto dentro como alrededor de las viviendas.

Asimismo, se insta a la población a eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, entre otros.), tapar los recipientes utilizados para la recolección de agua y limpiar los alrededores de las viviendas con regularidad.

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Entre los principales síntomas del dengue se encuentran: fiebre, el dolor de cabeza, malestar general, dolores en los musculares y dolor ocular.

Las autoridades recomiendan a la población no automedicarse y acudir oportunamente a un centro de salud ante la sospecha de la enfermedad, prestando especial atención a los signos de alarma.