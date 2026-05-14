Senafront brinda auxilio a joven madre que dio a luz en su hogar en Darién

Un hecho cargado de humanidad y compromiso se registró en el sector de Canglón, donde unidades del Batallón Central Cémaco del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) asistieron a una joven de 26 años que acababa de dar a luz en su residencia.

Los agentes fronterizos, con profesionalismo y humanidad, brindaron los primeros auxilios tanto a la madre como a la recién nacida, realizando el corte del cordón umbilical y verificando que ambas se encontraran estables y fuera de peligro.

Más tarde, madre e hija fueron trasladadas al Centro de Salud de Metetí, donde recibieron atención médica especializada para garantizar su recuperación y bienestar.

Este hecho refleja la capacidad de respuesta inmediata de las unidades fronterizas, que no solo cumplen funciones de seguridad, sino que también se convierten en apoyo vital en situaciones de emergencia comunitaria.

La intervención reafirma el compromiso y entrega de los más de 5,300 hombres y mujeres del Senafront, quienes permanecen firmes en su misión de servir y proteger a la población panameña en las zonas más apartadas del país.