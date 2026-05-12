Desarticulan grupo dedicado a la contaminación de contenedores con drogas, asegura el Ministerio Público

Con la ejecución de la Operación “Dársena Cero”, fue desarticulado un grupo que, de acuerdo al Ministerio Público, presuntamente se dedicaba a la contaminación de contenedores con sustancias ilícitas en puertos del país.

El Ministerio Público, informó que este operativo, en el que también participó la Policía Nacional, se desarrolló en las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste y en el mismo se registraron 16 personas aprehendidas.

Entre los aprehendidos figuran trabajadores portuarios, funcionarios y transportistas, en cuyas viviendas se realizaron allanamientos autorizados por un juez de garantías; en dichas diligencias, aseguran haber encontrado indicios "relacionados con esta investigación por el delito de tráfico internacional de drogas".

Además, se realizaron diligencias en un puerto del Pacífico, considerado estratégico para el tráfico internacional de mercancías.

La investigación que dio origen a esta operación está relacionada con el decomiso de más de 4 toneladas de sustancias ilícitas en contenedores que llegaban a puertos de Panamá y Colón, con destino final hacia Europa, según las autoridades.

Con la Operación “Dársena Cero”, la Fiscalía de Drogas asegura que refuerza su compromiso de proteger la seguridad nacional y la reputación de Panamá como centro logístico internacional, cerrando espacios a las redes dedicadas al tráfico ilícito.