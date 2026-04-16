Leyes aprobadas en la Asamblea son generalmente inconstitucionales, advierte Mulino

El presidente José Raúl Mulino advirtió este jueves que la mayoría de las leyes que se aprueban en tercer debate en el palacio Justo Arosemena generalmente son inconstitucionales.

"La inmensa mayoría de las leyes aprobadas (en la Asamblea Nacional) adolecen de problemas constitucionales graves y de choque legislativo con legislaciones que sobre la misma materia ya existía", dijo Mulino al ser consultado sobre la aprobación por insistencia de algunos proyectos de ley que el ejecutivo había vetado.

Mencionó que no le gusta vetar leyes, pero hay leyes y hay leyes, y que antes esta potestad constitucional, se hacen las consultas a los gremios o entidades que se verían afectados por aprobación de determinada ley.

Además, el mandatario lamentó que se legisle sin saber si hay presupuesto para financiar lo que sea que los diputados quieran proponer.

"No puede existir ley que cree instituciones, que genere gastos al erario público sin que tengan un sustento presupuestario viable y eso no se hace aprobando la ley meramente o que yo la sanciones porque la responsabilidad va a recaer en el Ejecutivo para ver de dónde saca plata para las grandes iniciativas que desde la Asamblea salen por minuto", ironizó el presidente.

Asimismo aseguró que no considera una presión cuando se aprueba una ley por insistencia, ya que esa es una facultad del Órgano Legislativo. Aseguró que en muchos casos luego del veto se corrige aquellas fallas que han sido advertidas por el Ejecutivo y se sanciona la ley de una vez.

Mientras que en el caso de la recién aprobada ley que extiende el horario de atención en las dependencias del Ministerio de Salud en todo el país, Mulino dijo que "genera una enorme cantidad de millones de dólares en excesos que no están esperando a ver en qué se gastan".

En ese sentido habló de la crisis económica que, según expresó, muchas veces golpea al Misa y la Caja de Seguro Social. No me queda otra que hacerla pasar, pero de ahí a que se pueda cumplir económica y financieramente, si no hay el presupuesto, está difícil", concluyó.