Gobierno no descarta que la planilla estatal siga aumentando

El presidente José Raúl Mulino aseguró que el incremento de la planilla estatal responde a la necesidad de mantener y ampliar los servicios públicos en medio de nuevas inversiones en infraestructura, salud y seguridad.

Durante su conferencia semanal, el mandatario rechazó que el crecimiento de la nómina pública obedezca a contrataciones innecesarias. “Lo que mi gobierno no está haciendo es un plan de urgencia ni auspiciar el nombramiento de botellas en ninguna entidad”, enfatizó.

Mulino explicó que el número de funcionarios seguirá aumentando “en la medida en que el país vaya creciendo” y conforme se desarrollen nuevas zonas e inversiones públicas. Añadió que el Estado debe garantizar la cobertura de servicios básicos en todo el territorio nacional.

El presidente pidió analizar el tema de la planilla estatal “con la real perspectiva de que se trata”, insistiendo en que el funcionamiento de los servicios públicos no puede detenerse ni reducirse mientras aumentan las necesidades de la población.

La viceministra de la Presidencia, Virna Luque, será la encargada de detallar los mecanismos de fiscalización que se aplicarán para asegurar que el crecimiento de la planilla esté vinculado únicamente a la prestación de servicios públicos, reforzando la transparencia en la gestión gubernamental