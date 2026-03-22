Con una región de Azuero en el que persiste la crisis ante la falta de agua potable para beber, a la que se suma un Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) que se encuentra en acefalía desde hace más de dos semanas, se conmemora este domingo, 22 de marzo, el Día Mundial del Agua.

"Donde fluye el agua, crece la igualdad", es el mensaje para este año, que advierte que en lugares donde las personas carecen de acceso al agua potable y al saneamiento cerca de sus hogares, las desigualdades se acentúan; y son las mujeres y las niñas quienes sufren las peores consecuencias.

El Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas 2026 reporta que hoy en día, 2,100 millones de personas aún carecen de agua potable gestionada de forma segura, y se estima que las mujeres y las niñas dedican 250 millones de horas diarias a recoger agua.

A nivel local, la crisis en Azuero, que se ha empezado a solucionar, es el problema más latente en materia de agua potable.

Se autorizó el consumo de agua en Las Tablas, sin embargo, todavía no es así para la mayoría de las comunidades que se vieron afectadas, hace más de un año, por la contaminación de las fuentes de agua cruda, incluyendo Chitré, que tiene más de 50 mil habitantes.

Incluso, hubo un retroceso en Las Tablas y Llano de Piedra, cuando el pasado 20 de marzo, el Idaan recomendó hervir el agua para poder consumirla. Esto, debido a la aparición de cargas de microorganismos fuera de los parámetros normales.

Por otra parte, el Idaan continúa sin director general, luego que el pasado 4 de marzo, renunciara Rutilio Villarreal al cargo.

La institución ha quedado a cargo de Luis Santanach, sin embargo, no ha aparecido en medios de comunicación para conocer cual será su gestión de trabajo.

Tampoco, ha asistido a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, para gestionar traslados de partidas que requiere el Idaan.

En su conferencia de prensa semanal del 4 de marzo, el presidente José Raúl Mulino, anunció que creará una nueva figura que estará dentro del Idaan para que sea "los ojos del Gobierno" dentro de la institución, a manera de enlace.

