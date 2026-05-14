Paraguas, loncheras, artículos de papelería, ropa, zapatos, tarjetas y carteras, entre otros objetos personales, son los artículos que con mayor frecuencia son reportados como perdidos en el Metro de Panamá.

Anualmente, en promedio, se reportan más de 8,000 objetos encontrados y por día se registran entre 15 a 20 reportes de artículos extraviados, aunque también hay días en los que no se recibe ninguno.

De acuerdo al Metro de Panamá, las cifras de objetos recuperados por sus propietarios varía por mes, sin embargo, los registros estadísticos reflejan que al año, de los más de 8,000 artículos perdidos, solo el 4,43% son reclamados por sus dueños.

En abril del año en curso, el Centro de Atención al Usuario (CAU), ubicado en la estación Iglesia del Carmen, recibió 587 objetos perdidos, de los cuales 58 fueron recuperados por sus propietarios, lo que representa un 9.8%.

Los artículos que son encontrados en las instalaciones del metro permanecen durante 15 días calendario en el CAU. Una vez transcurrido ese periodo, son remitidos al Departamento de Servicios Generales del Metro de Panamá (MPSA) para su descarte, destrucción o donación, conforme a lo establecido en la resolución MPSA-61-2026 del 1 de junio de 2023.

¿Cómo recuperar un artículo perdido?

Durante el día, los usuarios pueden consultar en el lugar donde extravió el objeto.

Asimismo, pueden comunicarse a través del 504-7270 o al correo atencionmetro@metrodepanama.com.pa para verificar si tienen su pertenencia.