Gobernadores de velocidad: alternativa ante aumento de accidentes de tránsito

El exceso de velocidad se ha convertido en una de las principales causas de muerte en Panamá; cifras de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) revelan que, en lo que va del año, se han registrado más de 12,659 accidentes, un incremento de aproximadamente 514 con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se presentaron 12,145, un aumento del 4%.

Estos incidentes viales han dejado más de 128 víctimas fatales, una diferencia de 12.3% en comparación con el 2025.

Una situación que vuelve a alertar a la ciudadanía sobre la necesidad de que los vehículos cuenten con gobernadores de velocidad, dispositivos que regulan el límite máximo al que pueden transitar, para prevenir accidentes y prolongar la vida del medio de transporte.

Aunque dichos equipos ya eran utilizados en el país por algunas unidades de la ruta David-Panamá, adquirieron mayor relevancia tras el incendio de un autobús el 23 de octubre de 2006, que cobró la vida de 18 personas y dejó más de 20 heridos.

"La tragedia de La Cresta", como se le conoce a este hecho, propició la transformación del sistema de transporte público en el país y la llegada de los metrobuses, vehículos que cuentan con un sistema electrónico integrado para moderar la velocidad.

César Samaniego, director de mantenimiento de MiBus, explicó que, a diferencia de los gobernadores tradicionales, el equipo que utiliza la flota de metrobuses es completamente tecnológico; los operadores no pueden modificar el límite permitido porque no es un dispositivo visible, sino un software incluido por el fabricante en la computadora del bus.

Mencionó que todas las unidades están parametrizadas a 60 kilómetros por hora, independientemente de la ruta por la que transiten (corredores, troncales o principales).'

4%

aumento de los accidentes de tránsito respecto al año pasado. 60

kilómetros por hora, límite de velocidad en el que pueden circular las unidades de Mi Bus a nivel nacional.

El objetivo de esta herramienta es garantizar la seguridad de los conductores y usuarios; por ello, se estableció un límite de velocidad considerable para su operación y movilidad de la población.

La Asociación Nacional de Usuarios del Transporte Público considera que todos los vehículos en el país deberían contar con este sistema para reducir el número de víctimas fatales por accidentes de tránsito.

Luis Torres, representante del gremio, señaló que lo positivo de esta herramienta es que, al detectar el aumento de velocidad, inmediatamente el vehículo se detiene, salvaguardando la vida no solo de quienes van a bordo, sino también de los peatones.

El llamado no es solo a los conductores, sino a la población en general, para que respeten las señales de tránsito y utilicen los puentes peatonales, ya que la mayoría de los accidentes se dan a unos cuantos pasos de estas estructuras.

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"Los transportistas tienen que ponerse a pensar que lo que están llevando no son animales, son seres humanos que tienen familiares en su casa que los están esperando, al igual que el que maneja", afirmó.

Joel Gaitán, teniente de la DNOT, recomendó a los conductores recordar que están al mando del vehículo, tienen obligaciones y derechos que cumplir con terceros en la vía que, de infringirse, podrían conllevar sanciones judiciales.

"Su vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos solamente por no cumplir los límites de velocidad establecidos; respeten las normas de tránsito", subrayó.

Estima, al igual que los usuarios, que la implementación de gobernadores de velocidad en todas las unidades del transporte público y selectivo sería "lo ideal", pero esta decisión conlleva cambios normativos importantes y altos gastos que deben atenderse en común acuerdo con todos los actores.

Sostuvo que experiencias de otros países demuestran que este sistema disminuiría significativamente la cantidad de accidentes de tránsito a nivel nacional.

Las provincias de Chiriquí, Panamá Oeste y Panamá son las que registran la mayor incidencia de siniestros viales, sobre todo durante horas de la noche, cuando las vías están más despejadas.

Aunque el reglamento de tránsito establece que el límite de velocidad permitido en avenidas es de 60 kilómetros por hora (km/h), en áreas residenciales 40 km/h y en autopistas 120 km/h, las autoridades aconsejan a los conductores seguir las señales visibles en la carretera debido a que estos parámetros pueden variar en función de estudios previos realizados en la zona; por ejemplo, en la carretera Panamericana hay varios poblados en donde la velocidad es menor a lo que indica la norma.

En Panamá, tomando como base las estadísticas oficiales, se registran, en promedio, 105 accidentes diarios, lo que se traduce en más de 35,000 por año.