Potabilizadora en Costa Abajo de Colón registra un avance de más del 80%

Funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizaron una inspección al proyecto de la planta potabilizadora de Palmas Bellas, en el distrito de Chagres, ubicado en la Costa Abajo de Colón, el cual presenta un 83% de avance.

Luis Ortega del Consorcio Palmas Bellas, informó que actualmente los trabajos se concentran en la toma de agua, que abastecerá este sistema a varias comunidades de Chagres.

Indicó que quedan pendientes la instalación de oficinas, trabajos de talud con concreto, colocación de llaves de paso en los filtros y la instalación de tuberías hacia la toma de 10 pulgadas.

Para Sonia Ríos de 37 años de edad, esta potabilizadora mejorará de manera sustancial este servicio en la zona, que apunta a ser turística.

Asimismo Amador Ortega de 22 años de edad señaló que ahora las poblaciones deben construir con mantener el sistema óptimo, con el pago de la tasa por el servicio de agua que van a recibir.