Pago de la tasa de aseo será electrónico

Los pagos de la tasa de aseo en el distrito de San Miguelito podrían realizarse de manera electrónica en los próximos meses, anunció el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá (AAUD), Ovil Moreno.

La entidad está analizando diversos mecanismos para facilitar el pago del servicio a los usuarios.

"Próximamente estaremos habilitando el Yappy y la transferencia bancaria; también se realizarán ferias de cobro; tenemos que llegar a los lugares para que la gente pueda pagar", dijo.

Aclaró que, mientras se implementan estas medidas, el cobro seguirá realizándose a través de la empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA) en la facturación del servicio energético.

Señaló que la mayoría de puntos críticos en el distrito ya están controlados; no obstante, indicó que habrá días en los que se acumularán los desechos debido a la realización de actividades.

"Ya recogimos el excedente de basura que había en las calles, tenemos frecuencias establecidas desde las 6 de la mañana hasta las 8:30 de la noche", expresó.

Moreno reiteró que el objetivo del Ejecutivo es salvaguardar la salud de los más de 10 mil panameños que residen en la zona, por lo que seguirán brindando el servicio hasta que sea necesario.'



Óscar Gutiérrez, representante del corregimiento de Omar Torrijos, indicó que es importante establecer un plan de culturalización para que los residentes dispongan los desechos de manera correcta, evitando la creación de pequeños pataconsitos.



Se cobra a través de Ensa.

Óscar Gutiérrez, representante del corregimiento de Omar Torrijos, reconoció que la recolección de desechos en el distrito ha mejorado mucho; sin embargo, considera que aún se deben implementar otras medidas para garantizar su efectividad.

Agregó que es importante establecer un plan de culturalización para que los residentes dispongan los desechos de manera correcta, evitando la creación de pequeños pataconsitos.