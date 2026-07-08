Proyectos viales generarán empleos e impulsarán conectividad y turismo

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que la ejecución de proyectos viales permitirá generar alrededor de 40 mil empleos directos e indirectos en todo el país.

Esta cifra se enmarca dentro del programa Panamá Pa’ Ti, impulsado por el presidente José Raúl Mulino, que busca crear 80 mil nuevas plazas de trabajo.

Según el ministro José Luis Andrade, varias obras ya están en licitación en Panamá Compra, mientras otras esperan el refrendo de la Contraloría para iniciar su ejecución.

De esta manera, el sector construcción se consolida como motor económico y pieza clave para dinamizar el empleo en las comunidades.

Además, el MOP desarrolla 22 proyectos viales que mejoran la conectividad y fortalecen el turismo en distintas regiones del país.

Entre ellos destacan rehabilitaciones de carreteras en Coclé, Panamá Oeste y Colón, así como mejoras en rutas de producción y acceso a playas turísticas en Los Santos.

También sobresalen iniciativas en Chiriquí, como la Ruta del Café y nuevas vías hacia Boquete, junto con la emblemática Ruta del Sombrero Pintao en Coclé.

El ministro Andrade subrayó el inicio de trabajos preliminares en la Carretera Panamericana Oeste bajo el modelo de Asociación Público-Privada, una obra estratégica que potenciará el turismo y la movilidad nacional.