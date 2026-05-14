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Panamá

Electrodomésticos concentran reclamos por garantías incumplidas

Publicado 2026/05/14 11:45:00
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Acodeco, reportó que las refrigeradoras, televisores y lavadoras lideran las denuncias por incumplimiento de garantía en los primeros meses de 2026.

Consumidores presentan reclamos por garantías incumplidas en electrodomésticos, según estadísticas de la Acodeco.

Consumidores presentan reclamos por garantías incumplidas en electrodomésticos, según estadísticas de la Acodeco.

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Las refrigeradoras, televisores y lavadoras se han convertido en los aparatos electrónicos más señalados por los consumidores panameños, al encabezar las denuncias presentadas ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) durante los primeros cuatro meses del año.

De enero a abril, la entidad recibió 88 reclamaciones relacionadas con equipos electrónicos y electrodomésticos, las cuales sumaron un valor de $58,942.48. El motivo más recurrente fue el incumplimiento de garantía, con 69 casos que representaron más de $49 mil en afectaciones para los compradores.

Los productos con mayor número de quejas fueron las refrigeradoras, seguidas de los televisores y las lavadoras. El resto de las denuncias se vinculó a problemas como: falta de información, devoluciones de dinero, custodia de bienes, incumplimiento de contratos y publicidad engañosa.

Resultados y mediación

A pesar del volumen de reclamos, la Acodeco informó que logró resolver 47 casos de manera favorable, recuperando $26 mil en beneficio de los consumidores. 

Entre los resultados se registraron: 23 desistimientos, 18 acuerdos entre las partes, cinco resoluciones y una transacción extrajudicial.

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