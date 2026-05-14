Electrodomésticos concentran reclamos por garantías incumplidas

Las refrigeradoras, televisores y lavadoras se han convertido en los aparatos electrónicos más señalados por los consumidores panameños, al encabezar las denuncias presentadas ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) durante los primeros cuatro meses del año.

De enero a abril, la entidad recibió 88 reclamaciones relacionadas con equipos electrónicos y electrodomésticos, las cuales sumaron un valor de $58,942.48. El motivo más recurrente fue el incumplimiento de garantía, con 69 casos que representaron más de $49 mil en afectaciones para los compradores.

Los productos con mayor número de quejas fueron las refrigeradoras, seguidas de los televisores y las lavadoras. El resto de las denuncias se vinculó a problemas como: falta de información, devoluciones de dinero, custodia de bienes, incumplimiento de contratos y publicidad engañosa.

Resultados y mediación

A pesar del volumen de reclamos, la Acodeco informó que logró resolver 47 casos de manera favorable, recuperando $26 mil en beneficio de los consumidores.

Entre los resultados se registraron: 23 desistimientos, 18 acuerdos entre las partes, cinco resoluciones y una transacción extrajudicial.